A l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue à Londres, la FIFA vient de dévoiler les noms des trois joueuses finalistes pour le prix The Best FIFA Women’s Player 2017. L’attaquant vénézuélienne de 18 ans, Deyna Castellanos, sera la benjamine de cette finale. Élue joueuse de l’année de la United Women Soccer (UWS), elle a disputé la finale du championnat américain avec Santa Clarita Blue Heat.

Face à elle, l’Américaine Carly Lloyd et la Néerlandaise Lieke Martens font figures de favorites. Championne d’Europe avec les Pays-Bas, Martens, 24 ans, a déjà été élue meilleure joueuse UEFA de l’année. Elle évolue depuis cet été au FC Barcelone.

Your three candidates for #TheBest FIFA Women’s Player 2017 :#DeynaCastellanos#CarliLloyd#LiekeMartens

