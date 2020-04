Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA) Gianni Infantino a reconnu jeudi que « personne » n’était à même de prédire la reprise du football « dans son état originel », d’avant crise du coronavirus. « Nous aimerions tous avoir à nouveau du football demain, mais malheureusement, ce n’est pas possible, et personne dans le monde à ce jour ne sait quand nous pourrons rejouer comme avant », a déclaré le big boss du football mondial, à l’occasion d’une téléconférence avec la confédération sud-américaine de football (CONMEBOL).

« Pour la première fois, ce n’est pas le football le plus important. La santé passe d’abord et cela doit continuer jusqu’à ce que cette maladie soit vaincue », a également déclaré l’ancien homme fort des tirages de boules de la Ligue des champions, appelant au « respect de ceux qui souffrent et de ceux qui aident ». « Notre monde et notre sport seront différents quand nous reviendrons à la normale. Nous devons nous assurer que le football survive et qu’il puisse prospérer à nouveau », a terminé Infantino, dans des propos rapportés par la Nouvelle République.