Lundi soir, à Londres, s’est tenue la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Luka Modric (Real Madrid/Croatie) a été sacré cette année 2018. Le maetro croate a récolté 29,05% des votes. Il a terminé devant Cristiano Ronaldo (19,08%des votes) et Mohamed Salah (11,23% des votes). Viennent ensuite Kylian Mbappé, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Raphaël Varane et Harry Kane (le détail des votes ici).

Ce mardi matin, Sport, média catalan, ne manque pas de signaler qu’un certain Neymar n’est pas présent dans cette liste, lui qui était parti pourtant au PSG pour sortir de l’ombre de Lionel Messi pour se donner plus de chances de remporter de prestigieux titres dont le Ballon d’Or. Le Brésilien n’a récolté aucun vote de la part des journalistes, entraîneurs et capitaines. Il faut tout de même rappeler que la star du PSG a été blessée de longues semaines en 2018.