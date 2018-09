Lundi soir avait lieu la cérémonie des Best FIFA Football Awards à Londres, durant laquelle Luka Modric a été élu meilleur joueur de l’année 2018. Une soirée marquée par des absences notables, dont celles des deux superstars du ballon rond, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, présents dans l’équipe type de la saison. Et ces absences n’ont pas manqué de faire réagir le monde du foot, à commencer par Fabio Capello.

L’ancien sélectionneur de l’Angleterre n’a pas épargné les deux joueurs à ce sujet, sur la chaîne de télévision espagnole TVE. « C’est un manque de respect, pour les joueurs, pour la FIFA et pour tout le monde du football. Il est possible qu’ils aient trop gagné et qu’ils n’aiment pas perdre. Dans la vie, il faut être bon quand on gagne et quand on perd. »