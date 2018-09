A l’occasion du troisième Best FIFA Football Awards à Londres, plusieurs prix sont remis afin de récompenser les principaux acteurs de l’année footballistique, dont le prix Puskas, qui récompense le plus beau but marqué. Les dix nominés étaient les suivants : Cristiano Ronaldo (face à la Juventus, finale de Ligue des Champions), Mohamed Salah (face à Everton, Premier League), Lionel Messi (face au Nigeria, Coupe du Monde), Benjamin Pavard (face à l’Argentine, Coupe du Monde), Riley McGree (face à Melbourne), Giorgian de Arrascaeta (face au Club América), Lazaros Christodopoulous (face à l’AEK, en championnat grec), Denis Cheryshev (face à la Croatie, Coupe du Monde) et Gareth Bale (face à Liverpool, en finale de Ligue des Champions).

Et c’est Mohamed Salah qui a été récompensé. Le joueur de Liverpool a ainsi soulevé le trophée grâce à ce but inscrit en contre Everton en Premier League la saison passée. Servi au dos au but, il parvient à se retourner, à dribbler deux adversaires puis à trouver la lucarne de Pickford. Rappelons que l’attaquant est aussi en lice pour le trophée du joueur de l’année.