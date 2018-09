Ce soir, le monde du football est orienté vers Londres où se déroule la troisième édition des The Best FIFA Football Awards. L’an dernier, le prix de meilleur gardien de l’année a été créé. Cette récompense qui met en avant, les meilleurs portiers de la planète avait sacré l’Italien Gianluigi Buffon (Juventus). Le nouveau gardien du Paris Saint-Germain avait partagé le podium avec Manuel Neuer (Bayern Munich) et Keylor Navas (Real Madrid). Pour cette nouvelle édition, les trois nominés étaient Thibaut Courtois (Belgique), Hugo Lloris (France) et Kasper Schmeichel (Danemark). Ces derniers étaient plébiscités pour leur très belle Coupe du monde.

Très bon avec Chelsea malgré l’exercice en demi-teinte des Blues, Thibaut Courtois est apparu confiant lors de la Coupe du monde. Après une phase de poules relativement tranquille face au Panama, à la Tunisie et l’Angleterre, il a enfilé le bleu de chauffe lors de la phase à élimination directe. Important contre le Japon (3-2) où il a permis à la Belgique de ne pas sombrer, il a réalisé un match exceptionnel face au Brésil en quart de finale. Une prestation qui a permis aux Diables Rouges de connaître leur deuxième demi-finale d’un mondial de leur histoire. Impuissant face à la France (défaite 1-0) malgré une belle prestation, il a été le gardien de l’été avec un transfert en direction du Real Madrid.