La cérémonie FIFA The Best 2019 a lieu en ce moment même du coté de Milan. Parmi les prix attendus de pied ferme par les fans, celui de gardien de l’année 2019. Trois nominés avaient été retenus : Alisson (Liverpool), son compatriote Ederson (Manchester City) et Marc-André ter Stegen (FC Barcelone).

Au final, c’est le portier des Reds qui a été élu devant les deux autres. Il faut dire qu’il sort d’une grosse saison, avec des prestations impériales en Ligue des Champions mais aussi en championnat qui ont évité bien des contre-performances à son équipe.

