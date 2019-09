Ce lundi, à l’occasion du gala FIFA-The Best 2019, plusieurs trophées sont décernés. Parmi eux, celui récompensant le meilleur entraîneur de l’année. Trois techniciens étaient en lice et tous officient en Premier League. Tout se jouait donc entre Pep Guardiola, Mauricio Pochettino et Jürgen Klopp.

Et c’est finalement ce dernier qui a été primé. L’entraîneur allemand a remporté la Ligue des Champions 2019 avec Liverpool. Klopp a aussi opposé une forte résistance à Manchester City en Premier League. Son équipe n’est pas passée loin du trophée, remporté finalement par les Skyblues. Avec les Reds, l’ancien entraîneur de Dortmund a aussi gagné la Supercoupe d’Europe. Une belle année couronnée de succès et à présent du trophée d’entraîneur de l’année.

