En avril dernier, à l’occasion d’un gros match de Championship entre Leeds et Aston Villa, le club du Loco avait marqué, via Mateusz Klich, alors qu’un joueur adverse était au sol. Mais les joueurs de Leeds ne se sont pas juste contentés de célébrer le but...

Ils ont effectivement, sur ordre de l’ancien coach de l’OM, décidé de laisser les Villans égaliser pour compenser. Un beau geste qui a permis à l’Argentin et à son club de remporter le prix du fair-play lors de cette cérémonie FIFA The Best.

Le lauréat du Prix du fair-play de la FIFA 2019 est… Marcelo Bielsa et l'effectif de Leeds United Félicitations !#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/u93k2toBwl — #TheBest (@fifacom_fr) September 23, 2019

