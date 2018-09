Avant-hier, à Londres, a eu lieu la cérémonie des FIFA The Best Awards 2018. Luka Modric a été sacré devant Crisitano Ronaldo et Mohamed Salah. Lionel Messi, absent de la soirée tout comme CR7, a terminé en cinquième position. Son entraîneur, Ernesto Valverde, a réagi à cela en conférence de presse hier après-midi.

« Un prix où on parle du ’best" (meilleur) et que Leo (Messi) ne reçoit pas, c’est rare. Mais je garde mon opinion. Chacun a la sienne ». Puis il a ajouté : « Moi, j’aurais voté pour trois joueurs de mon équipe. Je ne vais pas dire qui pour qu’ils ne se fâchent pas les uns avec les autres. » Il a conclu : « Je crois qu’il y a quelques années, il n’y avait pas autant de prix. Maintenant, il y en a plus. Beaucoup de galas, beaucoup de prix. Chaque gala est un hommage à ceux qui l’organisent aussi. Cela donne plus de place à la polémique. Il y a plus de bruit au final. C’est un sport et de plus en plus un show business. »