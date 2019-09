Battu d’une courte tête par le Stade de Reims (2-0) , le Paris Saint-Germain vient de connaître sa seconde défaite de la saison en sept rencontres. Un début d’exercice mitigé en championnat pour les Franciliens qui partagent toutefois la première place de la Ligue 1 avec le SCO d’Angers.

Incapable de marquer pendant 90 minutes, l’équipe de Thomas Tuchel connaît toutefois un coup d’arrêt. Depuis 44 rencontres, le Paris Saint-Germain avait marqué au moins un but en Ligue 1. Cela reste toutefois la plus longue série dans l’histoire du championnat. Le dernier match lors duquel le Paris Saint-Germain n’avait pas inscrit la moindre réalisation c’était le 19 mai 2018 lors d’un match nul et vierge contre le Stade Malherbe de Caen.

44 – Paris n’a pas marqué pour la 1ère fois depuis 44 rencontres de Ligue 1, il s’agissait de la plus longue série de matches consécutifs en marquant de l’histoire du championnat. Panne. pic.twitter.com/MAjNTrDDJT — OptaJean (@OptaJean) September 25, 2019

