Ils ne sont plus que deux ! Soixante-trois matches plus tard, deux finalistes se sont dégagés : la France et la Croatie. Une affiche inédite en finale du Mondial, mais qui n’est pas sans rappeler 1998 et la demi-finale remportée par les Bleus grâce à un doublé de Lilian Thuram...avant un triomphe suprême face au Brésil. Pour leur troisième finale (1998, 2006, 2018), les Bleus viseront une deuxième étoile. En face, la Croatie cherchera à devenir la 9e nation à inscrire son nom au palmarès.

Didier Deschamps ne comptait certainement pas innover pour cette finale. Il reconduit le onze de départ (un 4-2-3-1) qui a battu la Belgique il y a quatre jours. Touché dans un duel avec Eden Hazard en demi-finale, Blaise Matuidi est titulaire. Kylian Mbappé sera lui observé par le monde entier. Comme pour la France, le sélectionneur croate Zlatko Dalic fait confiance au onze victorieux de l’Angleterre en demi-finale. Le 4-2-3-1 est également reconduit, avec le Monégasque Danijel Subasic dans le but. Un temps incertain, Ivan Perisic est présent sur le côté gauche de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

France : Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, Ngolo Kanté - Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud.

Croatie : Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic.