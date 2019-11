À 36 ans, Franck Ribéry voulait donner un nouvel élan à sa carrière. Après 12 ans au Bayern Munich, le Français a posé ses valises en Italie, à Florence où il vit une seconde jeunesse. Si l’attaquant a été suspendu trois matches après un geste d’humeur sur un arbitre, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs joueurs de son équipe depuis le début de la saison. Dans un entretien accordé au Corriere Fiorentino, Alberto Gilardino, légende de la Viola, a dit tout le bien qu’il pensait du vice-champion du monde 2006.

« Il a toujours été un joueur incroyable. L’avoir dans l’équipe vous donne l’opportunité d’être toujours en supériorité numérique. Et puis il te donne le ballon, il fait des passes extraordinaires. Et le voir ainsi à 36 ans est un grand plaisir pour moi, c’est un professionnel exemplaire qui est venu à Florence avec la tête et l’esprit justes, juge l’ancien attaquant dans les colonnes du média local. Je suis heureux pour la Fiorentina et pour les supporters : ils peuvent profiter d’un grand joueur. C’est grâce à Rocco Commisso (ndrl, le propriétaire) qu’il est arrivé à Florence. »