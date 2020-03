L’Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus. La Serie A l’est également. Après Daniele Rugani, Manolo Gabbiadini et cinq joueurs de la Sampdoria, c’est au tour de Dusan Vlahovic d’être testé positif au Covid-19 comme l’annonçait la Fiorentina ce vendredi.

À l’instar des autres joueurs touchés par la pandémie, l’attaquant a tenu a rassurer sur son état de santé via une publication sur son compte Instagram. « Je voudrais dire à tout le monde de ne pas s’inquiéter car je vais bien », écrit tout d’abord l’attaquant avant de comparer cette infection à une situation devant le but : « Je sais certainement que ce ne sera pas ce virus qui va m’arrêter. Je vais le marquer. » Et marquer, il sait le faire. Le Serbe a fait trembler les filets à huit reprises cette saison avec la Viola.