Après douze saisons au Bayern Munich, Franck Ribery s’en est allé du côté de l’Italie et de la Fiorentina après être allé au terme de son contrat. Le Français connaît un début plutôt satisfaisant avec un but et une passe décisive en quatre rencontres. Des prestations qui attirent aussi l’engouement des fans de la Viola.

Qui plus est, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ou encore du FC Metz a été élu MVP du mois de septembre en Serie A. « Ribery nous a montré en ce début de saison tout le meilleur de son répertoire. Il a décidé de s’essayer à un championnat très technique et tactique comme le nôtre, et avec ses jeux, il contribue à améliorer la qualité des jeux de Serie A TIM. C’est un plaisir que le premier MVP de la saison ait été attribué à un champion comme lui », a déclaré Luigi De Siervo, président de la Serie A.

Ha già conquistato Firenze e il suo primo premio con la maglia viola. ⁰@FranckRibery è l'MVP di settembre della #SerieATIM. #WeAreCalcio pic.twitter.com/kRhSBVQ14x — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10