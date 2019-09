Le Milan AC recevait hier soir la Fiorentina dans le cadre de la sixième journée de Serie A. La Viola s’est imposé (3-1) et a une nouvelle fois vu Franck Ribéry (36 ans) marquer. Le Français est décisif avec son nouveau club, et ce, depuis trois matchs (deux buts et une passe décisive). En fin de match, l’ancien joueur du Bayern Munich est revenu sur l’ovation reçue à San Siro.

« Je suis vieux ? Oui, mais sur le terrain, je suis jeune. Le football, c’est ma vie, j’ai toujours faim et c’est agréable de jouer dans une équipe composée de jeunes gens. Les applaudissements des supporters milanais ? Quand on joue ici, c’est toujours spécial, c’est un moment difficile pour Milan, mais nous avons joué un grand match et nous sommes heureux. Chiesa parle toujours, quand ils jouent comme ça, c’est important pour l’équipe », a-t-il expliqué.

