Il est l’un des talents en devenir en Serie A. Federico Chiesa (21 ans) confirme avec la Fiorentina (6 buts en 28 matches de championnat). Ainsi, les grands d’Italie s’intéressent à lui, à l’image de l’Inter Milan et de la Juventus Turin, mais également le Paris Saint-Germain.

Mais pour s’offrir les services de l’attaquant italien, il faudra débourser 100 M€ selon le Corriere dello Sport. Le duel entre l’Inter Milan et la Juventus se profile donc, puisque le média assure que Naples ou encore la Roma ne mettront pas la somme réclamée. Seulement, la Juventus ne mettrait pas plus de 70 M€ (hors bonus), tandis que l’Inter Milan n’aurait pas non plus l’intention de poser les 100 M€ sur la table.