Franck Ribéry est toujours à la recherche d’un nouveau club, et une chose est sûre, il ne manque pas de prétendants. En plus du PSV et de plusieurs clubs des pays du Golfe, la Fiorentina est aussi venue aux nouvelles. Son directeur Daniele Pradè a confirmé les rumeurs publiées dans les médias italiens.

« Ribéry ? Il nous plaît beaucoup, il est actuellement en période de réflexion. [...] Nous ne sommes pas au niveau des équipes russes ou arabes, mais s’il veut continuer à jouer au haut niveau on l’accueille à bras ouverts », a-t-il lancé dans des déclarations rapportées par Eurosport.

