On le sait, Lucas Paqueta portera le maillot de l’AC Milan la saison prochaine. Les deux parties ont scellé un accord pour un transfert de la pépite brésilienne. Un accord qui repose sur une indemnité de 35 millions d’euros plus 10 de bonus. Flamengo, qui détient 70% des droits du joueur, recevra environ 24 millions d’euros. Mais ces dernières heures, des rumeurs faisaient état d’un intérêt pour du FC Barcelone pour le milieu offensif auriverde.

Le directeur général de Flamengo Bruno Spindel a rassuré les dirigeants milanais sur le média brésilien Coluna do Flamengo. « Flamengo a signé un contrat et le respectera. Nous ne savons rien de tout ça. Dix clubs au moins le voulaient, l’offre de Milan était la meilleure, nous avons essayé de renouveler son contrat, nous voulions le conserver plus longtemps, mais son désir était de jouer en Europe, » a ainsi confié Spindel.