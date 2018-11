L’AS Monaco ne s’en sort pas. Outre les résultats décevants et son propriétaire dans l’oeil du cyclone concernant des déboires judiciaires, les Football Leaks ont une nouvelle fois chargé le club de la Principauté. Cette fois, ce qui est révélé est que les dirigeants asémistes usent de subterfuges afin de contourner les règlements qui concernent les joueurs mineurs. La FFF et la LFP vont enquêter.

« La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP) ont conjointement décidé de saisir la Commission Fédérale du Statut du Joueur Elite de la FFF et la Commission Juridique et de la LFP concernant les conditions de recrutement de deux joueurs mineurs par l’AS Monaco. Ces deux commissions seront chargées d’enquêter afin de déterminer les éventuelles suites disciplinaires et/ou pénales à donner à ces dossiers. La FFF et la LFP rappellent que le recrutement de joueurs, a fortiori mineurs, est strictement encadré par la loi et les règlements de la FFF et de la LFP », peut-on lire dans un communiqué fourni par la LFP.