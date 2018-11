À l’été 2017, Kylian Mbappé est devenu le joueur français le plus cher de l’histoire, passant de l’AS Monaco au PSG pour 180 M€. Un transfert dont les Football Leaks nous dévoilent les dessous ce matin. On y apprend notamment que le super agent Jorge Mendes, ainsi que l’agent italien Roberto Calenda, ont été ajoutés à la convention de transfert pour bénéficier de commissions sur le montant de la transaction. Si Calenda n’a pas participé au dossier, Jorge Mendes, lui, a bien joué un rôle, que Mediapart ne parvient pas à expliquer. Ces ajouts ont été antidatés, outrepassant les règles édictées par la FIFA.

Mendes, proche du président Dmitri Rybolovlev et qui a construit le club lors de la remontée en Ligue 1 en 2013, a donc pu toucher une commission de 5%, soit 9 M€, dont 7,25 M€ tout de suite et 1,25 M€ après le paiement du bonus de 35 M€ par le PSG. Quant à Calenda, son nom n’apparaît à aucun moment dans ce transfert. Néanmoins, le club de la Principauté lui a versé 2 M€. L’avenant l’ajoutant au dossier a également été antidaté. Les deux hommes et le club n’ont toujours pas réagi à ces nouvelles accusations.