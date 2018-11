Ce vendredi, les Football Leaks nous apprenaient qu’après la finale de Ligue des Champions 2017 opposant le Real Madrid et la Juventus (4-1), le capitaine madrilène Sergio Ramos aurait été contrôlé positif à un produit dopant. Suite à ces révélations, la Casa Blanca a tenu à réagir directement, démentant toute infraction.

Autre déclaration, celle de l’UEFA, accusée d’avoir couvert ce test positif. Dans une lettre adressée aux médias, rapportée par Marca, la Confédération européenne s’est défendu de tels actes. « L’UEFA rejette fermement les accusations infondées selon lesquelles elle aurait dissimulé des résultats positifs en matière de dopage. Tous les cas de contrôle de dopage de l’UEFA sont effectués conformément au Code de l’Agence mondiale antidopage (AMA). L’UEFA a informé à la fois l’AMA et la FIFA de tous les cas requis par le Code de l’AMA et l’UEFA a fourni toutes les informations détaillées, les expertises et les preuves lors du traitement de tels cas. »