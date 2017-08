C’est un dossier à n’en plus finir. Mais selon la presse argentine, Juan Foyth rejoindra bien le Paris Saint-Germain. Le prometteur défenseur argentin de 19 ans ne s’entraînerait plus avec ses coéquipiers d’Estudiantes La Plata, selon des journalistes locaux.

Les sources proches du club argentin indiquent que Foyth atterrira bien au Parc des Princes, et non à Tottenham qui le courtisait aussi. Le joueur pourrait signer dans les prochaines heures, le montant du transfert avoisinerait 13 millions d’euros. « Ce n’est plus qu’une question d’heures », assure le média El Dia. On attend désormais, une fois pour toute, l’officialisation du transfert.