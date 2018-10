Le 13 juin dernier, l’UEFA via son fair-play financier sanctionnait Galatasaray. Un accord avait été scellé entre les deux parties et « restait en vigueur jusqu’à nouvel ordre, » précisait l’instance. Celui-ci reposait sur une contribution financière pouvant atteindre 15 millions d’euros de 2018 jusqu’en 2022, une limitation du nombre de joueurs en compétitions UEFA et une limitation significative des dépenses sur le marché des transferts.

Mais à l’instar du PSG, la chambre de jugement de l’ICFC a examiné de nouveau le cas Galatasaray. Celle-ci a décidé ce vendredi de renvoyer le dossier à la chambre d’instruction pour un examen plus approfondi. La formation turque va devoir encore patienter pour connaître le dénouement de cet épisode...