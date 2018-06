L’ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane s’est confié, dans un reportage diffusé sur TF1, sur son carton rouge pris contre l’Arabie Soaudite lors du Mondial 1998. Lors de la victoire des Bleus 4-0 au stade de France, ZZ avait été expulsé pour avoir essuyé ses crampons sur un adversaire. Et le natif de Marseille a assumé son erreur.

« C’était mon mauvais côté. Personne n’est parfait. Je ne l’étais pas et je n’étais pas fier de ce que j’ai pu faire de temps en temps sur un terrain et ce geste là, quand j’écrase le joueur, j’assume. Ça fait partie de ma vie, j’accepte comme je suis », a expliqué ZZ. L’ancien international français a tout de même avoué qu’il avait changé : « je me suis amélioré depuis. J’ai fait beaucoup de progrès. Je m’énerve moins. Je suis beaucoup plus souriant. »