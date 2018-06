France et Argentine ont l’honneur de lancer la phase à élimination directe de la Coupe du Monde ce samedi à Kazan (16h) ! Un rendez-vous attendu qui oppose deux nations majeures du football mondial, dorénavant obligées de hausser leur niveau de jeu pour ambitionner soulever la coupe. S’il s’est montré secret ces derniers jours, Didier Deschamps ne comptait certainement pas innover. Il reconduit le onze de départ (4-2-3-1) qui a battu le Pérou il y a dix jours. Le capitaine, Hugo Lloris, reprend sa place dans les buts. En défense, Pavard et Lucas prennent place dans le onze, alors que Benjamin Mendy est forfait. Raphaël Varane et Samuel Umtiti sont titulaires dans l’axe. Kanté et Pogba joueront au milieu alors que le trio offensif chargé d’alimenter Giroud en ballons sera composé de Mbappé à droite, Griezmann dans l’axe et Matuidi à gauche. Le sélectionneur tente à nouveau l’expérience du joueur de la Juventus dans le couloir.

S’il a tenté de brouiller les pistes, c’est que Jorge Sampaoli avait un dernier atout dans sa manche, qu’il ne voulait sortir qu’au dernier moment. Le sélectionneur argentin décide de conserver l’ossature du onze (4-3-3) victorieux du Nigéria mardi, mais laisse Gonzalo Higuain sur le banc. Armani est reconduit dans les buts, tout comme le quatuor Mercado-Otamendi-Rojo-Tagliafico en défense. Dans le milieu à trois, Mascherano et Banega sont indéboulonnables, malgré les prestations mitigées du jefecito. Incertain, Enzo Perez est finalement présent. Devant, l’incertitude régnait. Higuain ou Pavon pour accompagner Messi et Di Maria ? Jorge Sampaoli choisit finalement de positionner Léo Messi en faux numéro 9 et l’attaquant de Boca Cristian Pavón sur le côté droit.