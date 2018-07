Jour de match pour les Bleus ! L’équipe de France affronte ce soir la Belgique (20h), à Saint-Pétersbourg en demi-finale du Mondial (live commenté ici). Et pour supporter Griezmann, Mbappé et tous les autres, du beau monde sera présent en tribune. À commencer par Emmanuel Macron, le Président de la République, accompagné de Guy Roux et Jean-Pierre Papin.

Dans son édition du jour, Le Parisien nous indique aussi que d’autres people assisteront à la rencontre. Matthieu Bastareaud, Laurent Blanc, Christian Karembeu, mais aussi Nagui, Omar Sy et Pamela Anderson, la compagne d’Adil Rami. Côté supporter, entre 2000 et 2500 Français sont attendus contre moitié moins pour les Belges. Les plus représentés seront... les Brésiliens, qui avaient déjà acheté leurs billets avant l’élimination des Auriverde en quart de finale (1-2, contre la Belgique).