Auteur d’un excellent match contre le Brésil (2-1) vendredi soir, Eden Hazard a véritablement impressionné son monde avant la demi-finale contre l’équipe de France mardi soir (20h). Et à deux jours de ce rendez-vous, le capitaine des Diables Rouges s’est livré dans un entretien accordé à BeIN Sports. L’occasion de faire l’éloge de Kylian Mbappé : « je l’ai déjà eu quelques fois au téléphone, il a du regarder quelques vidéos de moi quand il était plus jeune. Je me fais passer pour un vieux mais je ne me trouve pas vieux (rires). Maintenant, c’est moi qui regarde ses vidéos de temps en temps. J’ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu’il fait, surtout à son âge. Dans le football moderne, on avait jamais connu ça, quelqu’un qui fait ça à 19 ans. »

Interrogé sur le Ballon d’Or, qui pourrait être donné au joueur du Paris Saint-Germain, l’ailier de Chelsea n’a pas caché que le natif de Bondy le méritait. « Bien sûr, sur ce qu’il montre, bien évidemment. Après le Ballon d’Or, c’est toujours par rapport aux buts qu’il va marquer parce que maintenant il n’y a que ça qui compte pour le Ballon d’Or mais voilà. Potentiellement, qualitativement, il le mérite, il le mérite déjà maintenant », a lâché le numéro 10. Réponse dans quelques mois.