La France est en finale ! Les Bleus l’ont emporté 1-0 face à la Belgique grâce à un but de Samuel Umtiti au retour des vestiaires. Au coup de sifflet final, Didier Deschamps a livré sa réaction devant les caméras de TF1.

« C’est quelque chose d’exceptionnel, je suis très heureux pour mes joueurs, ils sont jeunes, ils ont du caractère, cette mentalité, ce fut dur face à une bonne équipe belge, ce but nous fait du bien, c’est un défenseur qui le marque en plus. On a beaucoup travaillé défensivement, on aurait peut-être pu prendre l’avantage de façon conséquente sur des contres, chapeau à mes joueurs et à mon staff. J’ai beaucoup de fierté par rapport à mon groupe, 49 jours ensemble, beaucoup de choses se sont passées, j’ajoute tout mon staff, c’est le mérite de tout le monde mais le match appartient aux joueurs et si on est en finale c’est grâce à eux », a lancé le sélectionneur.