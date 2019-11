Interrogé par L’Équipe, Didier Deschamps a avoué avoir ressenti un sentiment d’invulnérabilité sur le banc de l’équipe de France lors de la demi-finale du Mondial 2018 contre la Belgique (1-0). Ce jour-là, le sélectionneur national a senti que rien ne pouvait arriver à ses joueurs.

« Je vais vous le dire, même si cela met un peu trop en avant l’aspect défensif à mon goût : contre la Belgique, en demi-finales de la Coupe du monde (1-0). J’ai senti l’équipe tellement forte et solide ce jour-là... À l’excès même, car je leur ai dit à un moment : "Remontez quand même !" On n’a rien lâché, tu sentais qu’on pouvait jouer longtemps et que les Belges ne marqueraient pas. Les joueurs ont pris du plaisir aussi dans cette force collective. Après, ce n’est pas le plus représentatif car on va dire que je prends un exemple négatif... (il se reprend) défensif. Le plaisir que je peux avoir sur le banc, c’est quand l’équipe maîtrise et développe des actions offensives comme on peut les travailler à l’entraînement », a-t-il raconté. Les Diables Rouges, eux, ont beaucoup moins apprécié...