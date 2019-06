Alors qu’elle devra jouer face à la Turquie le 8 juin et Andorre le 11 juin dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, la France va d’abord rencontrer la Bolivie à Nantes lors d’un match amical. A domicile, les Bleus de Didier Deschamps sont en position de force face à une équipe qui se retrouve à la 63e place du classement FIFA.

Les Tricolores se présentent dans un 4-2-3-1 avec Alphonse Aréola dans les buts. Le gardien du Paris Saint-Germain peut compter sur Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Lucas Digne en défense. Tanguy Ndombele et Paul Pogba forment le double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Kylian Mbappé est soutenu par Florian Thauvin, Antoine Griezmann et Thomas Lemar.

La Verde s’organise de son côté en 4-5-1 avec Carlos Lampe dans les cages. La défense est composée de Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrian Jusino et Marvin Bejarano. Samuel Galindo, Erwin Saavedra et Raul Castro se retrouvent au coeur du jeu tandis que Leonel Justiniano et Alejandro Chumacero occupent les couloirs. Enfin, Marcelo Moreno Martins prend la pointe de l’attaque bolivienne.

Les compositions :

France : Aréola - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Ndombele, Pogba - Thauvin, Griezmann, Lemar - Mbappé

Bolivie : Lampe - D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejareno - Justiniano, Galindo, Saavedra, Castro, Chumacero - Martins