Avant de s’envoler pour la Russie afin d’y disputer la Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet), l’équipe de France termine sa préparation ce samedi (21h, en direct sur Foot Mercato) avec un match amical contre les Etats-Unis au Groupama Stadium de Lyon-Décines. Pour l’occasion, Didier Deschamps va tester son onze type à sept jours du match contre l’Australie. Dans son 4-4-2 en losange, le sélectionneur des Bleus a titularisé Hugo Lloris, avec le brassard de capitaine, dans les cages. En défense, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy occupent les couloirs alors que Raphaël Varane et Samuel Umtiti composent la charnière centrale.

Le milieu à 4 est occupé par N’Golo Kanté devant la défense, avec Blaide Matuidi et Paul Pogba juste devant lui. Antoine Griezmann est positionné en numéro 10 derrière Kylian Mbappé et Olivier Giroud. En face, le sélectionneur des USA Dave Sarachan a mis en place un 5-3-2. Dans les buts, Steffen est titularisé avec une défense Moore, Carter-Vickers, Miazga, Parker, Robinson. L’entrejeu est composé d’Adams, Trapp et McKennie. Le duo d’attaque se nomme Green-Wood.

La composition des Bleus : Lloris - Sidibé, Umtiti, Varane, Mendy - Kanté - Pogba, Matuidi - Griezmann - Mbappé, Giroud

La composition des USA : Steffen - Moore, Carter-Vickers, Miazga, Parker, Robinson - Adams, Trapp, McKennie - Green, Wood