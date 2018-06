Après sa victoire contre l’Irlande lundi (2-0) pour son premier match de préparation à la Coupe du monde 2018, l’équipe de France affronte ce vendredi (21h) l’Italie à l’Allianz Riviera de Nice. Un véritable test avant de défier les Etats-Unis la semaine prochaine (samedi 10) et de s’envoler ensuite pour la Russie. Et pour ce deuxième match amical, Didier Deschamps reconduit un 4-3-3 mais avec plusieurs changements.

Hugo Lloris débute en effet dans les cages tricolores après la titularisation de Steve Mandanda. En défense, le duo Rami, Umtiti en charnière centrale est reconduit, mais avec Benjamin Pavard et Lucas Hernandez dans les couloirs. Au milieu, le sélectionneur des Bleus a conservé Corentin Tolisso. N’Golo Kanté et Paul Pogba complètent l’entrejeu. Aux avant-postes, Kylian Mbappé est encore titulaire, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé l’accompagnent. Dans les rangs italiens, Roberto Mancini aligne également un 4-3-3. L’ancien Parisien Salvatore Sirigu est aligné dans les buts. La défense est composée de D’Ambrosio, Bonucci, Caldara et De Sciglio. Dans l’entrejeu, Pellegrini, Jorginho et Mandragora ont été choisis tandis qu’en attaque, le trio Berardi, Balotelli, Chiesa tentera de mettre le jeu dans la défense française.

La composition des Bleus : Lloris - Pavard, Rami, Umtiti, L. Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Dembélé

Le onze de départ de l’Italie : Sirigu - D’Ambrosio, Bonucci, Caldara, De Sciglio - Pellegrini, Jorginho, Mandragora - Berardi, Balotelli, Chiesa