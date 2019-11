Ce jeudi soir, l’équipe de France défie la Moldavie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020 avec un seul but : gagner pour valider sa qualification. Actuellement deuxièmes avec le match nul de la Turquie face à l’Islande (0-0), les champions du monde français accueillent des Moldaves qui ont concédé 7 défaites lors de leurs 8 matches de qualification, dans le groupe H.

Pour ce match, Didier Deschamps choisit d’aligner un traditionnelle 4-2-3-1, avec en l’absence d’Hugo Lloris, Steve Mandanda dans le but. En défense, Didier Deschamps aligne une charnière centrale composée de Raphaël Varane et Clément Lenglet, Benjamin Pavard sur la droite et Lucas Digne de l’autre côté, plutôt que Benjamin Mendy, rappelé. Au milieu, N’Golo Kanté va disputer ses premières minutes de l’année 2019 en qualifications, aux côtés de Corentin Tolisso. Absent lors du dernier rassemblement, Kylian Mbappé fait lui aussi son retour dans le onze, aligné côté droit. Antoine Griezmann prend la place de numéro 10 derrière Olivier Giroud, qui joue peu avec Chelsea mais conserva la confiance de Didier Deschamps. Kingsley Coman est encore aligné sur l’aile gauche.

Les compositions d’équipes :

France : Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Digne - Kanté, Tolisso - Mbappé, Griezmann, Coman - Giroud

Moldavie : Koselev - Jardan, Posmac, Armas, Craciun - Platica, Ionita, Carp, Cociuc - Ginsari, Rata