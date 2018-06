Au sortir de la victoire de l’équipe de France face au Pérou (1-0), le sélectionneur national Didier Deschamps a réagi au micro de TF1, avec le sentiment du devoir accompli, évidemment.

« On a eu du mal à ressortir le ballon, on ne la gardait pas quand on la récupérait, mais le Pérou non plus. Voilà, deuxième victoire, on est qualifié, c’était notre objectif. C’est une grosse satisfaction par rapport à ce qu’ont fait les joueurs ce soir. On va savourer d’abord, on va bien récupérer, avec l’objectif d’aller chercher la 1ère place du groupe lors du 3e match », a lancé le coach tricolore.