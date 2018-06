La très surprenante Ekaterinbourg Arena accueille cet après-midi la deuxième rencontre de l’équipe de France dans ce Mondial russe. Les Bleus sont confrontés au Pérou, 11e nation mondiale, à l’occasion d’une rencontre déjà décisive pour les Sud-Américains. La France peut potentiellement dépasser le Danemark, prendre la tête du groupe C et valider son ticket pour les huitièmes de finale. Le Pérou a lui besoin d’un succès pour éviter de sortir prématurément de la Coupe du Monde. Une compétition qu’il n’a plus disputé depuis 36 ans.

Face aux Péruviens, les hommes de Didier Deschamps devront montrer un autre visage après leur performance face aux Socceroos. Pour ce faire, le sélectionneur modifie son schéma tactique. Après le 4-4-2 en losange lors du match amical contre les Etats-Unis (1-1) et le 4-3-3 face à l’Australie, le sélectionneur des Bleus devrait opter pour un 4-2-3-1. Par rapport au premier match, deux changements sont à noter : Blaise Matuidi intègre le couloir gauche et Olivier Giroud récupère sa place de titulaire en pointe, Corentin Tolisso et Ousmane Dembélé débutant sur le banc. Côté péruvien, Ricardo Garreca aligne également en 4-2-3-1 avec le trio André Carrillo-Edison Flores-Christian Cueva au milieu. Remplaçant contre le Danemark (0-1), Paolo Guerrero, véritable star de cette sélection, débute à la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

France : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Pérou : Gallese - Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco - Aquino, Yotun - Carrillo, Flores, Cueva - Guerrero