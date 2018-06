Après une victoire poussive face à l’Australie 2-1, l’Équipe de France va disputer son deuxième match de la compétition face à un adversaire d’un tout autre calibre, le Pérou. L’objectif est double pour les Bleus, faire taire les critiques après le match poussif contre les Aussies et surtout valider sa qualification pour les 1/8e de finale de la compétition. Deuxième sélection la plus jeune du mondial, la France va devoir se remobiliser face à une équipe qui joue déjà sa survie après une défaite 1-0 face au Danemark lors de l’ouverture de la compétition.

La France gagne contre le Pérou (cote à 1,55 soit un gain potentiel de 310 € pour une mise de 200 €)

Très incisifs face aux Danois, les Péruviens ont failli contre le Danemark en ratant un penalty et en butant sur l’excellent Kasper Schmeichel. Peu habitués à disputer ces grandes compétitions internationales, la sélection du Pérou dispose tout de même en son sein de nombreux joueurs d’expérience dont Jefferson Farfan et Paolo Guerrero. Mais les Péruviens, qui n’ont gagné qu’un seul de leurs 6 derniers matches officiels, devraient logiquement s’incliner devant la France, qui elle a gagné 4 de ses 5 derniers matches officiels. Autre facteur important, le moral puisque la défaite face au Danemark en ouverture pourra marquer les esprits péruviens, au contraire des Bleus qui sont en confiance après leur victoire étriquée face à l’Australie (2-1).

Kylian Mbappé clôt le score face au Pérou (cote à 4,50 soit un gain potentiel de 900 € pour une mise de 200 € )

Critiqué pour son entrée dans la compétition, Kylian Mbappé est remonté comme une pendule à l’heure d’affronter le Pérou. Pas toujours très heureux dans ses choix et ses courses, l’attaquant du PSG devrait simplifier son jeu pour se montrer plus efficace dans le dernier geste. Nul doute que la puissance et la vitesse d’exécution du n°10 des Bleus risquent d’user les défenseurs péruviens qui pourraient céder en fin de match devant le très vif Mbappé.

Antoine Griezmann ouvre le score face au Pérou (cote à 4,30 soit un gain potentiel de 860 € pour une mise de 200 €)

Véritable leader technique des Bleus, Antoine Griezmann n’a pas convaincu lors du premier match face à l’Australie malgré un but sur penalty et un statut d’homme du match. Fort de sa prolongation à l’Atletico Madrid, Grizi devrait représenter un véritable danger pour la défense péruvienne. L’attaquant de l’Atletico, qui a été désigné tireur des penaltys, a encore une fois toutes les chances d’ouvrir le score pour la France, comme contre l’Australie samedi dernier.

C’est l’occasion de profiter du bonus exceptionnel proposé par Winamax qui vous rembourse 200€ sur votre premier pari ! Pariez sans risque 200€ sur le but de Kylian Mbappé contre le Pérou coté à 4,30* et tentez de gagner 900€. Si le pari est perdant, Winamax vous rembourse l’intégralité de votre mise de 200€**.

Alors, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle et tentez votre chance chez notre partenaire Winamax en cliquant ici !

* cote soumise à variation Retour ligne automatique

** voir conditions de l’offre sur le site de Winamax