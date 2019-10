Trois jours après avoir dominé l’Islande (1-0), la France a l’occasion d’obtenir son ticket pour l’Euro 2020. Cela passe par une victoire ce soir contre la Turquie au Stade de France.

A domicile, les Tricolores se présentent dans un 4-2-3-1 avec Steve Mandanda dans les cages. Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Clément Lenglet et Lucas Hernandez prennent place en défense. Corentin Tolisso et Moussa Sissoko forment le double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Wissam Ben Yedder est soutenu par Kingsley Coman, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi.

De son côté, la Turquie se présente dans un 4-3-3 où Mert Günok prend place dans les buts. Zeki Çelik, Caglar Söyüncü, Merih Demiral et Umut Meras composent l’arrière-garde. Ozan Tufun, Mahmut Tekdemir et Okay Yokuslu sont associés au cœur du jeu. Enfin, Irfan Kahveci, Burak Yilmaz et Kenan Karaman forment le trio offensif.

Les compositions :

France : Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Tolisso, Sissoko - Coman, Griezmann, Matuidi - Ben Yedder

Turquie : Günok - Çelik, Söyüncü, Demiral, Meras - Tufan, Tekdemir, Yokuslu - Kahveci, Yilmaz, Karaman

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10