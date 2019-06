Après avoir terminé en tête de son groupe lors de la Coupe du monde U20, la France affronte les Etats-Unis pour le compte des huitièmes de finale. Un match précieux pour les deux équipes. Le vainqueur aura l’honneur d’affronter l’Equateur pour le compte des quarts de finale.

Les Tricolores de Bernard Diomède s’articulent dans un 4-3-3 avec Alban Lafont dans les buts. Thomas Basila, Boubacar Kamara, Dan-Axel Zagadou et Evan N’Dicka forment la défense tandis que Michaël Cuisance, Enzo Loiodice et Youssouf Fofana évoluent un cran plus haut. Enfin, Moussa Diaby, Amine Gouiri et Nabil Alioui sont en attaque.

De son côté, la Team USA se présente dans un 4-3-3 avec Brady Scott dans les cages. Sergino Dest, Chris Richards, Aboubacar Keita et Chris Gloster sont en défense. Alignés au cœur du jeu, Brandon Servania, Paxton Pomykal et Richard Ledezma alimenteront Timothy Weah, Konrad De La Fuente et Sebastian Soto en ballons.

Les compositions :

France : Lafont - Basila, Kamara, Zagadou, N’Dicka - Cuisance, Loiodice, Fofana - Diaby, Gouiri, Alioui

Etats-Unis : Scott - Dest, Richards, Keita, Gloster - Servania, Ledezma, Pomykal - De La Fuente, Soto, Weah