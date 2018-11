Absente du Final Four de la Ligue des Nations, la France a malgré tout vécu une excellente année 2018 avec notamment une victoire lors de la Coupe du monde. Pour finir en beauté, l’équipe de Didier Deschamps souhaite prendre le meilleur sur l’Uruguay. Pour cela, les Bleus s’avancent avec une équipe expérimentale. Si Hugo Lloris conserve sa place dans les buts, Benjamin Pavard est accompagné par Adil Rami, Mamadou Sakho et Ferland Mendy en défense. N’Golo Kanté et Tanguy Ndombele forment quant à eux le double pivot.

En soutien du buteur Olivier Giroud, le trio composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi continue. Côté uruguayen, le scénario est le même avec une revue d’effectif en défense. Le gardien Martin Campana est aligné tout comme Mathias Suarez, Bruno Méndez, Martin Caceres et Diego Laxalt. L’entrejeu est occupé par Lucas Torreira, Matias Vecino, Federico Valverde et Rodrigo Bentancur. Enfin, Edinson Cavani et Luis Suarez forment le duo d’attaque.

Les compositions :

France : Lloris - Pavard, Rami, Sakho, Mendy - Kanté, Ndombele - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Uruguay : Campana - Suarez, Mendez, Caceres, Laxalt - Torreira, Vecino, Valverde, Bentancur - Cavani, Suarez