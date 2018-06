Dominatrice dans la rencontre, la France n’a pas réussi à trouver la faille contre les États-Unis. Alors que les deux équipes semblaient rentrer aux vestiaires sur un score nul et vierge, Djibril Sidibé se ratait complètement dans la surface tricolore en ratant son contrôle.

Une erreur rédhibitoire puisque Julian Green était dans les parages. L’attaquant passé par le Bayern Munich se saisisait du ballon et trompait Hugo Lloris qui n’était pas forcément très bien placé (0-1,44e). Un coup dur pour l’Équipe de France qui va devoir réagir en seconde période.

#FRAUSA 45è 0-1

Oh, le but américain sur une erreur de Djibril Sidibé ! Le contrôle du latéral droit est trop long, et Green en profite. Sa frappe, en pivot, très forte et légèrement déviée, surprend Lloris petit côté, 1-0 pour #TeamUSA !

— Téléfoot (@telefoot_TF1) 9 juin 2018