786 matches sous la même tunique, plus de 24 ans au plus haut niveau avec son club formateur. Francesco Totti, qui a pris sa retraite en 2017, est une légende de l’AS Roma, son club de cœur. Après avoir raccroché les crampons, l’ancien attaquant a même occupé le poste de directeur sportif pendant deux saisons, avant de partir l’été dernier. Malgré tout, le natif de Rome suit l’actualité du club et du football italien, alors que les compétitions sont actuellement suspendues à cause de la pandémie de coronavirus. Et dans un live Instagram avec Vincent Candela, son ancien coéquipier, Totti a fait une nouvelle déclaration d’amour aux Giallorossi.

« Personne ne l’enlèvera, jamais, de ma tête et de mon cœur. Les présidents, les entraîneurs et les joueurs peuvent passer mais pour moi, la Roma est la Roma. C’est ma seconde peau. Ce que j’ai fait pour la Roma et ce qu’elle m’a donné... Il n’y aura pas d’autres acteurs ou de personnes qui me retireront cette étiquette. Pour moi, c’est une fierté d’être romain », a déclaré Francesco Totti dans des propos relayés par Sky Italia. Ce n’est donc pas pour rien si le principal concerné n’a porté qu’un seul maillot durant toute sa carrière professionnelle, de 1993 à 2017.