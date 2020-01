Retraité des terrains qu’il a écumés pendant plus d’une vingtaine d’années, Francesco Totti (43 ans) reste un passionné du ballon rond. Amoureux de son unique club, l’AS Roma, l’ex-attaquant italien avait embrassé la carrière de dirigeant en devenant directeur sportif du club de la Louve. N’occupant plus cette fonction, il est particulièrement fâché avec les propriétaires de l’AS Roma et la politique sportive qu’ils prônent.

Présent sur le plateau de DAZN, il s’est prêté au jeu et a expliqué ce qu’il se serait passé si Francesco Totti s’était révélé avec l’AS Roma, mais dans la situation actuelle. « Il ne jouerait certainement pas à Rome parce qu’à 25 ans je l’aurai déjà acheté... Il aurait du mal à rester à Rome très longtemps. » Le divorce est plus que consumé entre Francesco Totti et les dirigeants de l’AS Roma.