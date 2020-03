La France possède un vivier de jeunes relativement important et très intéressant, ce n’est pas nouveau. Parmi ses espoirs figure un dénommé Evan Ndicka (20 ans), évoluant à l’Eintracht Francfort. Cette saison, le défenseur central tricolore a participé à 15 rencontres de Bundesliga (14 titularisations) ou encore à 4 matches de Ligue Europa (1 but, 1 passe décisive) avec son club et a fait forte impression.

Sky Sports a révélé ce dimanche qu’au cours de l’exercice 2019-2020, le protégé d’Adi Hütter (50 ans) a été observé à plusieurs reprises par Arsenal et Liverpool. Le média anglais ajoute également que Valence et le FC Séville ont également manifesté leur intérêt pour Evan Ndicka, au même titre que l’AC Milan et l’Inter. Ce prometteur gaucher, formé à l’AJ Auxerre (qui a récupéré 5,5M€ en le laissant filer à Francfort, en juillet 2018), ne manque donc pas de prétendant et pourrait voir du monde se bousculer pour lui dans les prochaines semaines.