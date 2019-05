Ce n’est probablement plus qu’une question de jours : Luka Jović sera joueur du Real Madrid la saison prochaine. L’attaquant devrait en effet rejoindre la capitale espagnole pour près de 60 millions d’euros. Un transfert visiblement inévitable, qui ne fait pas le bonheur de Francfort, résigné face à la concurrence de grands clubs européens bien décidés à séduire le Serbe.

Malheureusement pour le récent demi-finaliste de l’Europa League, le joueur de 21 ans n’a déjà plus la tête à l’Allemagne. Selon AS, il aurait d’ores et déjà fait ses valises de l’Eintracht, vidant totalement son vestiaire pour témoigner encore un peu plus de ses envies de départ. Autrement dit, l’officialisation semble désormais proche.