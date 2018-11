Après trois défaites et un nul en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille voulait montrer un meilleur visage sur la scène européenne ce soir face à l’Eintracht Francfort, mais le club phocéen s’est lourdement incliné 4-0. Après la rencontre, Bouna Sarr est rapidement revenu sur cette désillusion au micro de RMC Sport 1 : « tout simplement, on a joué contre une équipe au-dessus de nous, à tous les niveaux. C’est aussi une équipe en confiance, bien placée en championnat et dans ce groupe de Ligue Europa. »

Le latéral phocéen, qui a marqué un but contre son camp à la 62e minute, a ensuite enchaîné. « C’est sûr, c’était une campagne européenne sans cette année, avec beaucoup de difficultés et d’attentes par rapport à la saison dernière. Il va falloir passer à autre chose, se concentrer sur le championnat. (...) Il y a énormément de déception, on voit que même à l’extérieur, il ya a nos supporters qui viennent nous soutenir. On a toujours un soutien de leur part, on est déçus de ne pas avoir pu leur rendre dans cette campagne européenne », a lâché l’ancien Messin.