Après avoir déjà enregistré trois défaites et un nul lors de ses quatre premières journées de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille n’a pas fait mieux ce jeudi face à l’Eintracht Francfort, avec une défaite 4-0 lors de la 5e journée de la phase de poules de C3. Dans les couloirs du stade, Rudi Garcia est rapidement revenu sur cette lourde défaite au micro de RMC Sport 1.

« Déjà, on a une équipe avec 7-8 titulaires en moins et si en plus on se met des buts contre notre camp et qu’on fait des cadeaux à l’adversaire, ça devient compliqué. Qu’on perde à Francfort avec une équipe différente, on va dire de d’habitude, il n’y a rien d’infamant mais en plus, qu’on joue contre notre camp et qu’on ne défende pas bien sûr beaucoup d’actions, c’est préjudiciable. Maintenant, c’est un match à oublier, c’est une mauvaise soirée, c’est tout. Il y en a qui ont perdu des points ce soir et ça m’aidera à faire des choix plus faciles aussi. Certes, ce n’était pas facile, on jouait encore une fois chez le troisième du championnat d’Allemagne, une équipe qui est en pleine confiance, on l’a vu, puis qui est première du groupe, mais bon, la note est lourde et on se l’est alourdie tout seul », a lâché le coach de l’OM.