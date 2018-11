Dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a sombré en Allemagne face à l’Eintracht Francfort (0-4). Après le premier but de Jovic (1ère), Luiz Gustavo a malheureusement marqué contre son camp (17e). Peu de temps après la coup de sifflet final, le milieu brésilien est revenu sur ce but incroyable.

« Après le deuxième but, c’était un peu plus difficile, c’est ma faute et maintenant on a besoin de s’améliorer, de progresser, de lever la tête et de rester en confiance avec l’équipe, le coach, tous. On a besoin de rester ensemble. Si on reste ensemble, on ferra un autre match dimanche, on va gagner. (...) Je pense que je contrôle le ballon, j’essaye de lui donner (à Pelé, ndlr), mais c’est ma faute, le ballon est avec moi. C’est une erreur, c’est comme ça », a expliqué le capitaine du soir.