Le Bayern Munich a annoncé dimanche le départ en fin de saison de Franck Ribéry. Après 12 ans de bons et loyaux services, le Français ne sera pas renouvelé alors qu’il est en fin de contrat. Il peut encore marquer un peu plus l’histoire du club et de la Bundesliga en remportant un 9e championnat, ce qui serait une première dans l’histoire. Le milieu offensif de 36 ans a tenu une conférence de presse ce mardi. Il a remercié la grande famille du Bayern avant d’en dire un peu plus sur son avenir.

« Honnêtement, je ne sais pas encore ce que je vais faire la saison prochaine. Il y a plusieurs options mais il est encore un peu tôt. Je jouerai encore un an ou deux, puis je reviendrai à 100% à Munich. Ma famille se sent bien ici. Mes enfants vont à l’école ici, nous avons une belle maison. Bien sûr nous reviendrons. (...) Un rôle au Bayern dans le futur ? Peut-être oui. Nous avons déjà parlé de cette possibilité. Mais nous avons le temps. En 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Il est important de revenir à Munich, car c’est chez moi. »