L’Olympique de Marseille accueille ce soir à l’Orange Vélodrome le PSG (à suivre en direct commenté sur notre live). Un Classique attendu par les supporters des deux camps mais aussi par tous les amoureux du football français. Présent ce matin à l’OM Campus, l’actionnaire majoritaire du club phocéen Frank McCourt s’est montré très confiant pour son club.

Mieux, il a repéré une faille chez son rival parisien. « Ils ont des grands joueurs mais la différence est que nous avons une grande équipe. La star, c’est l’équipe. Bien sûr qu’on a aussi des joueurs de talent mais si on est uni et qu’on joue en équipe, on peut battre n’importe qui. Peu importe qui sont les stars en face, » a ainsi confié le propriétaire du club olympien micro de RMC Sport.